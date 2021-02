Seitsemänvuotias Dana-tyttö on viime päivinä tehnyt Oululle mahtavaa pr-työtä. Kaupungissa asuvan ranskalaisperheen tytär on yksi päähenkilöistä ranskalaisen Le Parisien -lehden Oulua koskevassa videoreportaasissa.

Videon teema on talvipyöräily kaupungissa, jonka kerrotaan sijaitsevan 200 kilometrin päässä napapiiriltä etelään. Dana ajelee koulusta kotiin valkoisella pikkupyörällään ja kertoo, että se on helppoa, koska hän on jo iso eikä pelkää.