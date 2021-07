Vuoden 2021 Oulu Priden suojelijaksi on nimetty Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen, tiedottaa Oulu Pride ry.

– Tasa-arvon on toteuduttava kaikkialla yhteiskunnassa. On meidän jokaisen tehtävä puolustaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikille. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeudet on turvattava niin Suomessa kuin Euroopassa. Tämä on erityisen tärkeää tässä ajassa, jossa vuosikymmenten edistys uhkaa kääntyä taantumukseksi, kommentoi Tuppurainen tiedotteessa.

– Ministeri Tuppurainen jatkaa Oulu Priden suojelijaperinnettä paikallisesti ponnistavista valtakunnallisesti merkittävistä poliitikoista, toteaa Oulu Pride ry:n puheenjohtaja Minna Pallari tiedotteessa.

Oulu Priden suojelijana vuonna 2019 toimi Jenni Pitko ja Oulun Seta ry:n järjestäessä vuonna 2018 suojelijana toimi Hanna Sarkkinen.

Pride alkaa elokuussa

Oulu Pride -viikkoa juhlitaan tänä vuonna 2.-8.8. Pride-viikon pääteemana on sateenkaarevuus työelämässä, mikä näkyy muun muassa viikolla järjestettävinä rekrytointitapahtumana ja työelämäaiheisena seminaarina.

– Työ on iso osa ihmisen elämää ja siksi on hyvin tärkeää puhua myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden toteutumisesta työelämässä. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kohdelluksi tasavertaisena työyhteisön jäsenenä ja ammattilaisena työssään, toteaa ministeri Tuppurainen tiedotteessa.

Oulu Pride -viikko huipentuu lauantaina 7. elokuuta järjestettävään Pride-kulkueeseen ja koko kansan puistojuhlaan. Ministeri Tuppuraisen suojelijan puhe kuullaan ennen Pride-kulkueen lähtöä. Oulu Pride ry toivottaa kaikki kynnelle kykenevät seuraamaan ja osallistumaan Pride-kulkueeseen.

Suuri osa Pride-viikon ohjelmasta on ilmaista. Ohjelmatiedot voi katsoa osoitteesta oulupride.fi.

Oulu Pride ry on syksyllä 2018 perustettu yhdistys, joka organisoi Oulu Pride -tapahtuma¬viikon. Yhdistys on sitoutunut turvallisuuteen ja noudattamaan viranomaismääräyksiä niin tartuntalain kuin yleisen turvallisuuden kohdalla.