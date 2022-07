Kotiseutuneuvos Kaarina Niskalan mielestä Oulun puistoista pidetään hyvää huolta. Kuva: Tiina Wallin

Elokuussa 2021 alkanut Åströminpuiston peruskorjaus on valmistumassa. Kalevan vieraillessa paikan päällä, puistossa huhki noin kymmenkunta työntekijää istuttamassa puita ja leikkaamassa ruohoa. Kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkisen mukaan peruskorjauksen tavoitteena on ollut kunnostaa muun muassa puiston pintamateriaaleja, kalusteita sekä kasvillisuutta.

– Lisäksi tavoitteena on ollut tuoda puiston historiaa paremmin esille ja tunnetuksi. Puistossa on sijainnut 1730-luvulta lähtien prunni- eli kaivohuone, joka toimi terveyslähteenä. Se purettiin 1800-luvun puolivälissä. Suunnilleen samalle sijainnille on nyt rakennettu pieni oleskelualue.