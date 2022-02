Limingantullin rokotuspisteellä jonotettiin koronarokotetta saamaan. Arkistokuva. Kuva: Antti Pasanen

Oulun kaupunki muistuttaa jälleen etenkin riskiryhmiin kuuluvia kolmannen koronarokotteen tärkeydestä.

Vaikka koronainfektioon voi sairastua rokotettukin, heillä tauti on yleensä lievä.

Riskiryhmiin kuuluvalla on muita suurempi vaara joutua sairaalahoitoon.

OYSissa on hoidettu syksyn aikana myös keski-ikäisiä henkilöitä, joilla ainoa riskitekijä on ollut ylipaino.

– On hyvä huomioida, että perusterve henkilö jolla on ylipainoa, on myös riskissä joutua sairaalahoitoon koronan vuoksi. Ylipaino on siis itsenäinen riskitekijä muuten perusterveellä henkilöllä. Kolmas rokoteannos antaa hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan, myös uuden omikronvariantin kohdalla, ylilääkäri Jarkko Huusko muistuttaa tiedotteessa.

– On tärkeää, että riskiryhmiin kuuluvat ottavat kolmannen koronarokoteannoksen, sillä rokotteiden tehon tiedetään laskevan kuusi kuukautta toisen annoksen jälkeen. Rokotteet suojaavat vakavalta koronainfektiolta ja tämän vuoksi riskiryhmiin kuuluvien on hyvä huolehtia omasta rokotesuojastaan, tiedotteessa sanotaan.

Kaupungin mukaan asukkaat ovat ottaneet varsin hyvin kolmansia rokoteannoksia, mutta kattavuutta on syytä yhä kasvattaa.

Yli 60-vuotiaista kolmospiikin on hakenut jo yli 80 prosenttia ja yli 50-vuotiaista 70 prosenttia väestöstä. Rokotekattavuus 35–39 -vuotiaiden osalta on 40–63 prosenttia.

– Tässä ikäluokassa on myös paljon riskiryhmiin kuuluvia, minkä vuoksi rokotekattavuutta olisi hyvä nostaa, tiedotteessa todetaan.

Lisäsyy rokotteen hakemiseen on sekin, että kuluvasta helmikuusta lähtien EU:n koronarokotustodistukset hyväksytään matkustuskäytössä vain yhdeksän kuukauden ajan toisen rokotteen saamisen jälkeen. Kolmannen rokotteen jälkeen ei todistuksen voimassaoloa toistaiseksi rajoiteta.