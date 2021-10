Oulun kaupunki patistaa vielä rokottamattomia kaupunkilaisia hankkimaan koronarokotteen, jotta sen kattavuutta väestössä saadaan nostettua.

Päättyneellä viikolla rokotettiin 7 735 asukasta. Rokotustavoitteessa ovat ykkösannosten osalta kaikki yli 40-vuotiaat ja toisen annoksen osalta yli 50-vuotiaat.

Kaupunki kertoi maanantaina illansuussa viikkotiedotteessaan, että sairaalahoidon tarve ei ole kasvanut Oulussa. Kaupunginsairaalassa ei ole yhtään koronapotilasta ja OYSissa heitä on alle viisi.

– Rokotekattavuus nousee Oulussa päivä päivältä, mutta parantamisen varaa on sekä nuorilla että ikääntyneemmillä. Ikääntyvien, yli viisikymppisten rokottamattomien määrä on enää noin 10 prosenttia ikäluokasta, mutta heistäkin mahdollisimman monen kannattaa rokote ottaa ennen syksyn flunssakautta, jolloin taudinaiheuttajien, myös koronan, leviämiselle on otollisemmat olosuhteet. Samalla myöskin yhteiskuntaa avataan, tiedotteessa sanotaan.

Sairaalahoitoon joutumisen riski on 50 vuotta täyttäneillä rokottamattomina selvästi suurempi kuin nuoremmilla.

– Epidemian rajoittamiseksi sekä oman ja lähiomaisten terveyden turvaamiseksi myös nuorten rokotuskattavuuden nostaminen on tärkeää.

Tartuntamäärä Oulussa pysytteli viime viikolla lähes täsmälleen samalla tasolla (114 tapausta) kuin sitä edeltäneellä viikolla (113 tapausta). THL:n tämän päivän luvuista kertovaan uutiseen pääset tästä.

Joukkoaltistumisia tuli viikon mittaan tietoon kuusi. Niitä oli muun muassa Vekara-ahon päiväkodissa, Metsokankaan koulun 3B-luokalla ja jalkapalloharrasteryhmässä.

Näytteenottomäärässä nähtiin 29 prosentin pudotus, testissä kävi reilut 1 200 ihmistä. Positiivisten osuus otetuista testeistä nousi 4,5 prosenttiin.

Alueellinen koordinaatioryhmä eli niin sanottu koronanyrkki kokoontuu taas tiistaina arvioimaan epidemiatilannetta.

Kaupunki kertoi lisäksi altistumisriskeistä seuraavissa paikoissa:

Hukka Xpress Alppila, Kaarnatie 14, 26.8. klo 18-19

Puistokahvila Makia 27.9., 28.9. ja 29.9 klo 9-12

Tuba Food & Lounge 28.9. klo 12.30-13.30

Ortodoksisella kirkolla jumalanpalveluksessa ja kirkkokahveilla 26.9. klo 10 eteenpäin.

Keskustan Sportello Fit 29.9. klo 21.30-22.30

Oulun Tietomaa 2.10. klo 13-15.30