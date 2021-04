Oulu palasi epidemian kiihtymisvaiheeseen. Kuva: Vesa Joensuu

Oulu on siirtynyt koronaepidemiassa jälleen kiihtymisvaiheeseen, Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi tiistaina kokouksessaan.

Viime viikolla Oulussa todettiin yhteensä 73 koronatapausta, kun vastaava luku edeltävällä viikolla oli 55 tartuntaa.

Koordinaatioryhmän mukaan tartunnat liittyvät pääasiassa muutamaan tunnistettuun tartuntaketjuun. Tartuntojen lähteet on pystytty selvittämään hyvin.

Koordinaatioryhmän mukaan muilta osin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on yhä epidemian perustasolla.

Koko sairaanhoitopiirin alueella on ilmennyt viimeisen kahden viikon aikana yhteensä 129 koronatartuntaa. Uudet tapaukset ovat ilmenneet pääosin Oulussa.

Koordinaatioryhmä ei purkanut tiistain kokouksessaan alueen rajoituksia ja suosituksia.

– Suositusten ja rajoitusten purkua katsotaan uudelleen toukokuun ensimmäisellä viikolla, kun nähdään, miten tautitilanne maakunnan keskuskaupungissa ja sairaanhoitopiirin muissa kunnissa etenee, koordinaatioryhmän puheenjohtaja ja OYSin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen sanoo tiedotteessa.

Koordinaatioryhmä korostaa, että vaikka tilanne Oulussa on huonontunut, alueellinen tilanne näyttäisi menevän kuitenkin parempaan suuntaan.

Rokotukset etenevät hyvin, sillä yli 70-vuotiaista on rokotettu yli 80 prosenttia ja yli 65-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut yli 60 prosenttia. Lisäksi sairaanhoitopiirin alueella on useita kuntia, joissa ei ole ollut lainkaan tapauksia lähiviikkojen aikana.

– Viikon päästä voi olla jo mahdollista avata liikuntapaikkoja ja lieventää kokoontumisrajoituksia, Korpelainen pohtii.