Oulu-opisto kertoo tiedotteessaan, että sen kevätkauden kursseille voi ilmoittautua. Kevätkaudelle 2021 on suunniteltu uusia kursseja sekä lähi- että etäopetuksena.

Tässä vaiheessa ei voida vielä ennustaa, päästäänkö kevätkausi aloittamaan normaalisti lähiopetuksena. Kevätkaudelle on suunniteltu uusia verkkokursseja ja myös lähiopetusta. Useilla syksyllä alkaneilla kursseilla on tilaa ja niihin mahtuu kevätkaudelle.

Oulu-opisto on siirtynyt etäopetukseen 1.- 18.12.2020. Osa kursseista on siirretty pidettäväksi keväällä 2021. Ne kurssit, joita ei voida pitää etänä, on peruttu. Myös kaikki loppuvuoden esitykset ja matineat on peruttu.

Oulu-opiston päivitetty kurssiohjelma löytyy opiston nettisivuilta.