Kansalaisopisto Oulu-opisto sai käyttöön uutta lisätilaa Kiimingistä entisen kunnanviraston aulatiloista. Solmuksi nimetyt tilat on otettu tänä syksynä käyttöön remontin jälkeen. Tiloissa toimii muun muassa luokkatila sekä kutomo.

Uudet tilat mahdollistavat sekä päivä- että ilta-aikaan tapahtuvaa kurssitoimintaa, kertoo opisto tiedotteessaan. Tiloissa on aloitettu ensimmäiset kurssit, mutta virallisia avajaisia tai avoimien ovien päiviä on tarkoitus viettää ensi keväänä.

Tällä hetkellä Solmussa on käynnissä kankaankudonnan kurssi sekä yksi lasten käsityöryhmä. Marraskuun lopussa tiloissa aloittaa kädentaitojen päiväryhmä. Uusia kursseja tiloihin suunnitellaan parhaillaan ja Oulu-opiston mukaan kevätkaudella on tiedossa ainakin uusia kädentaitoaineiden kursseja. Tiloissa on mahdollista toteuttaa myös esimerkiksi kielten opetusta tai keskusteluryhmiä.