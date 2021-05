Yhtiömuotoisten pientalojen suosio on kasvanut. Oulussa niitä on noussut erityisesti Hiukkavaaran suuralueelle. Kuva: Moilanen Jukka-Pekka

Oulu ja Lieto on valittu vuoden pientalomyönteisimmiksi kunniksi. Valinnan teki Omakotiliitto yhdessä sidosryhmiensä Hirsitaloteollisuuden ja Pientaloteollisuuden kanssa.

Tunnustus myönnettiin sekä isolle, yli 50 000 asukkaan kaupungille, että alle 50 000 asukkaan kunnalle.

Omakotiliiton mukaan molemmissa kunnissa pientaloja rakennetaan runsaasti ja monipuolisesti eri puolille kuntaa ja rakennuslupakäytännöt toimivat hyvin. Omakotiliitto on myös vertaillut asumisen kuntakohtaisia kustannuksia viiden vuoden ajan. Oulussa asumiskustannukset on onnistuttu pitämään alhaisina

– Oulu on edelläkävijä pientalorakentamisen ympäristönäkökulmien ja energiatehokkuuden huomioimisessa, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala sano tiedotteessa.

– Meillä on erinomainen rakennusvalvonta ja selkeät rakentamistapaohjeistukset, joilla varmistetaan rakentamisen laatu ja ympäristöystävällisyys. Hyvän kaavoituspolitiikan ansiosta tonttien hinnat ovat edullisia ja myös muut asumiskustannukset, kuten kaukolämmön hinta, on saatu pidettyä matalina.

– Pientalorakentaminen ja pientalossa asuminen on tutkitusti ekologista, joten sitä kannattaisi suosia myös hiilineutraaliustavoitteiden näkökulmasta. Onneksi on edelläkävijäkuntia, joissa tonttitarjontaan ja pientalorakentajan palveluun on satsattu. Suurista kasvukeskuksista Oulu näyttää mallia, miten myös niissä voi kehittää pientalorakentajien palvelua, sanoo Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuudesta.

Maankäytön toteuttamisohjelma ohjaa asuntotuotantoa

Oulussa kaupungin omistamille maille kohdistuvaa asuntotuotantoa ohjaa maankäytön toteuttamisohjelma. Tulevalla viiden vuoden jaksolla vuosittainen asuntotuotantotavoite on noin 1 900 asuntoa, joka ylittyi viime vuonna reilusti. Asuntoja valmistui 2 271 kappaletta, joista pientaloja 440, rivitaloasuntoja 236 ja kerrostaloasuntoja 1 595.

Yhtiömuotoisten pientalojen suosio on kasvanut. Oulussa niitä on noussut erityisesti Hiukkavaaran suuralueelle. Oulun kaupungin tulevien vuosien noin 230 omakotitalotontin vuosittaisesta luovutustavoitteesta 100 on tarkoitettu yhtiömuotoisille omakotitaloille.

– Pientalorakentaminen painottuu Hiukkavaaran ja Ritaharjun alueille, mutta tavoitteenamme on tuoda pientalot yhä enemmän myös keskustan alueen tarjontaan. Asuntomessut Hartaanselällä vuonna 2025 on tähän hieno mahdollisuus, Päivi Laajala sanoo.

Vuoden pientalomyönteisimmän kunnan palkinnot jaettiin nyt viidettä kertaa. Selvityksessä kartoitettiin asukkaiden, rakentajien ja talontoimittajien mielipidettä siitä, mikä kunta on erityisen pientaloystävällinen paikka elää ja rakentaa uutta.