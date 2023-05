"Oulu on tuppukylä ja sellaisena pysyy", kirjoittaa nimimerkki HJ Kalevan verkkosivuilla 10. toukokuuta. Kommentti liittyy juttuun, jossa toimittajamme Tuomas Hirvonen haastatteli väestö- ja aluekehityksen asiantuntijaa Timo Aroa Oulun keskustan vetovoimaan liittyen.

Aron viesti oli suorasanainen. Hänen mielestään Oulussa on vatuloitu isojen hankkeiden kanssa liikaa, ja moni hyvä kehitysaie on "jäänyt piippuun". Aro on huomannut, että Oulun hitaus ja empiminen on pantu myös merkille muualla Suomessa.