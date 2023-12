Jos vastaasi huristelee Oulussa vuosimallin 2012 bensiinikäyttöinen Toyota, olet bongannut täsmälleen keskimääräisen oululaisen henkilöauton. Uudehkon Teslan taas voi bongata jonkun Oulun modernin omakotialueen pihatieltä.

Hankimme Traficomilta tiedot oululaisista liikennekäyttöön rekisteröidyistä henkilöautoista postinumeroalueen tarkkuudella. Tiedot ovat joulukuun ensimmäiseltä päivältä.

Tästä artikkelista löydät kiinnostavimmat tiedot siitä, millaisilla ajopeleillä oululaiset liikkuvat.

Ylivoimainen enemmistö Oulun noin 90 000 henkilöautosta on rekisteröity yksityiseen käyttöön. Oulussa on kuitenkin kaksi aluetta, Äimärautio ja Kaakkuri, jossa merkittävä osa autoista on rekisteröity myyntivarastoon. Molemmilla alueilla sijaitsee isoja autoliikkeitä.

Yritysvaltaisten alueiden, kuten Teknologiakylän tai Ruskon kohdalla on syytä huomioida, että yritysten nimissä voi olla paljon autoja, jotka tosiasiassa sijaitsevat muualla kuin Oulussa.