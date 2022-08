Kokeneet merenkävijät Timo Liikanen ja Reijo Nyman tuntevat Oulun edustan vesialueet kuin omat taskunsa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kymmeniä vuosia Oulun vesiä kyntänyt Reijo Nyman hyrskäyttää dieselin käyntiin ja suuntaa Ahava-veneen keulan Seelarin satamasta Hietasaaresta kohti Hartaanselkää ja Toppilansalmea.

Kyydissä on myös pitkän linjan merenkävijä Timo Liikanen. Molemmat ovat ennen kaikkea purjehtijoita, mutta moottorillakin on tullut seilattua, kuten nyt Ahavalla. Vene on Oulun Työväen Pursiseuran (OTPS) ja miehet lukeutuvat seuran aktiiveihin.