Oulun seudun kuntien yhteistyö – tai oikeastaan sen puute – sai jälleen kitkerää kritiikkiä keskiviikkona, kun tunnettu väestöliikkeiden tutkija Timo Aro laukoi suorat sanat seutuyhteistyöstä Kalevan artikkelissa.

– Oulu ja sen ympäristökunnat, kuten Kempele ja Liminka, eivät pelaa samaan maaliin isoissa kehityshankkeissa, Aro kritisoi.

Timo Aron mukaan Oulu on jäämässä elinvoimakisasta jälkeen, mikäli Oulu ja sen lähiseudun kunnat eivät saa jalkeille systemaattista ja strategista kuntayhteistyötä.

– Turussa on opittu Tampereesta, ja vasta nyt on alettu tehdä aitoa seutuyhteistyötä. On perustettu samanlainen kuntayhtymä seutujohtajineen kuin Tampereella, Aro huomautti.

Seutuyhteistyö näivettyi kuntaliitosten jälkeen

Kritiikki ei tule yllätyksenä Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Mirja Vehkaperälle (kesk).

– Näinhän se asia on kuin se nähdään. Monta asiaa odottaa tekemistä vaille valmiina.

Vehkaperän mukaan vielä ennen vuoden 2013 suurkuntaliitosta Oulun seutuyhteistyö oli hyvällä mallilla.

– Toiminta oli suunnitelmallista seutuhallinnon puitteissa. Kuntaliitoksen myötä yhteistyö hiipui ja se ajettiin alas.

Mirja Vehkaperän mukaan Oulu ja Oulun seutu eivät ole kriisissä, mutta tulevaisuuden haasteet ovat vakavia: työvoimapula ja syntyvyyden kasvu koettelevat isoja ja pieniä paikkakuntia.

– Kyllä me seudun kuntien johtohenkilöt jaamme yhteisen tilannekuvan. Kaikki tiedämme, että näistä haasteista ei selvitä yksin.

Uusi foorumi jalalle

Oulun seudun kunnanhallituksen puheenjohtajat pitävät nykyisellään yhteyttä epävirallisissa tapaamisissa kolmesta neljään kertaa kuukaudessa. Nyt yhteistyö halutaan viedä uudelle tasolle.

Hailuodon, Iin, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän kunnanhallitusten puheenjohtajat ovat allekirjoittaneet julkilausuman, jossa ehdotetaan uuden, vapaaehtoisuuteen perustuvan, kaupunkiseutufoorumin perustamista.

Mallia on haettu Tampereelta ja Turusta, joissa molemmissa on samankaltainen seudullista yhteistyötä koordinoiva toimielin.

Mutta onko vaarana, että foorumi jää pelkäksi keskustelukerhoksi vailla tosiasiallista vaikutusta?

Ei, vastaa Mirja Vehkaperä.

– Meille on tärkeää, että tehdään aidosti vaikuttavaa yhteistyötä, ei uutta hallintohimmeliä. Tarve on tunnustettu.

Mirja Vehkaperä on luottavainen, että jämäkkä seutuyhteistyö saadaan pian käyntiin kymmenen vuoden hiljaiselon jälkeen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Konkreettisia tavoitteita

Väestöliikkeiden ja kaupunkikehityksen asiantuntija Timo

Aron mukaan seutuyhteistyön puute on yksi syy sille, että Oulun jättihankkeet kuten matkakeskus ja monitoimiareena eivät ole lähteneet etenemään, vaikka niistä on puhuttu jo pitkään.

Myös Vehkaperä tiedostaa, että megahankkeet vaativat lähikuntien välistä yhteistyötä.

– Juuri nyt meneillään oleva Lumijoelle ja Liminkaan sijoittuva ampumaurheilukeskushanke on hyvä esimerkki seuturajat ylittävästä yhteistyöstä.

Vehkaperän mukaan nyt alkaa työ Oulun seudun yhteistyömallin viilaamiseksi. Suunnitelmia esitellään vielä tässä kuussa kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

– Siitä se projekti sitten etenee. Minun toiveeni on, että päätösvaltainen yhteistyötoimielin saadaan toimintaan heti seuraavien kuntavaalien jälkeen.