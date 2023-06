Kesä on koittanut ja lomakausi on ovella. Ihmiset matkustavat sekä kotimaassa että ulkomaille. Näin tekisivät varmasti oululaisetkin, jos vain pääsisivät.

Muutaman viime viikon kuluessa Oulu on jäänyt pahasti pussinperälle, mitä tulee yhteyksiin Helsingin ja Oulun välillä. Tilanne on erityisen hankala niille, jotka tarvitsevat yhteyttä työssään ja joiden ei siksi ole mahdollista juurikaan joustaa matkustusajoissa. Valittavana on käytännössä joko monen sadan euron edestakainen lento melko suppeasta aikataulutarjonnasta tai jopa yli yhdeksän tunnin köröttely junassa hieman huokeampaan mutta selvästi aiempaa kalliimpaan hintaan.