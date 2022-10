Oulu

Oulun kaupunki on saamassa Oulun tuotantokeittiö Oy:n osakkeiden myynnistä 666 000 euron potin. Syynä on muutos hyvinvointialueeseen. Oulun kaupunginhallituksen on määrä päättää osakkeiden myynnistä maanantaina.

Koska hyvinvointialueuudistuksessa kaupungin hyvinvointipalvelujen ateriatuotannon osuuskin siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, Oulun kaupunki myy osan Oulun Tuotantokeittiön osakkeita nyt vielä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.