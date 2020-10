Oulun satamaan saattaa saapua lähitulevaisuudessa risteilyaluksia. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun satamaan saattaa saapua risteilylaiva jo tämän vuoden puolella. Kyse on hankkeesta, jota Oulussa on valmisteltu jo keväästä saakka. Mukana hankkeessa on muitakin kaupunkeja.

Oulussa asian valmistelua on tehty Business Oulussa, jonka johtaja Juha Ala-Mursula painottaa, että asioita on vielä auki, ja etenkin tautitilanne voi heilutella suunnitelmia.