BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula. Arkistokuva. Kuva: Jukka Leinonen

Oulun kaupunki on mukana Elinkeinoelämän keskusliiton, Business Finlandin ja ulkoministeriön hankkeessa, joka pyrkii laajentamaan kaupallista ja teollista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

Myös Helsinki, Espoo, Tampere, Turku ja Vantaa ovat mukana Gateway to US Industrial Platforms -hankkessa.

BusinessOulun tiedotteen mukaan hankkeen taustalla vaikuttaa Suomen taannoinen F-35-hävittäjähankinta, jonka odotetaan lisäävän yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa.

Hanketta vetää Business Finlandilla työskentelevä Martti Wallin, jonka tehtävänä on muun muassa edistää oululaisten ICT-alan yritysten pääsyä USA:n markkinoille.

Tiedotteen mukaan amerikkalaiset ovat kiinnostuneita puolustusteollisuuden sovelluksista, kyberturvallisuudesta ja muista digitaalisista sovelluksista.

Oulun yhteistyötahona hankkeessa on BusinessOulu.

– Yhdysvallat on maailman suurin talous ja kilpailu markkinoilla on kova. Tämän hankkeen tavoitteena on hyödyntää suurten julkisen puolen hankintojen kautta avautuneet kanavat pohjoissuomalaisille yrityksille, BusinessOulun johtaja Juha Ala-Mursula sanoo tiedotteessa.