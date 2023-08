Oulun kaupunginhallitus on myöntämässä 10 000 euron suuruista kertaluontoista toiminta-avustusta Merellinen Oulu ry:lle, joka ylläpitää perinnealus Oulua.

Yhdistys on hakenut 30 000 euron avustusta laivan koulutuksen ja muiden toimintojen turvaamiseksi. Maanantaina kokoontuva kaupunginhallitus esittää kuitenkin avustuksen summaksi 10 000:ta euroa. Avustus on ehdollinen, kunnes Merellinen Oulu on luotettavalla tavalla osoittanut koonneensa 30 000 euron kokonaisrahoituksen investointiin laivan konehuoneen palosuojaukseen.