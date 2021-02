Kuva: Jussi Leinonen

Oulu on edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta osa epidemiavaiheen kriteereistä on tai lähestyy jo perustasoa. Epidemiatilanne on siis helpottumassa.

Oulussa on kaupungin mukaan todettu tänään neljä uutta tartuntaa. Tämän päivän tartunnoista kolme oli tuntemattomasta lähteestä. 31 henkilöä on asetettu tänään karanteeniin.

Koronaviruksen ilmaantuvuus sataa tuhatta ihmistä kohden on tänään 32,8. Luku on ollut laskussa jo pitkän aikaa.

Koronalle on voinut altistua Syötteen Hotelli Kide -ravintolassa perjantaina 12. helmikuuta kello 19–22 ja lauantaina 13. helmikuuta kello 20–22 sekä aamupalalla molempina päivinä kello 9–10.

Lisäksi Intiön Classic Gym -kuntosalilla on voinut altistua koronalle lauantaina 13. helmikuuta kello 21–22.30 ja sunnuntaina 14. helmikuuta kello 19–21.

Sairaalahoidossa on nyt alle viisi henkilöä sekä kaupunginsairaalassa että OYSissa.

Tällä viikolla aloitetaan Oulussa 85-vuotiaiden (kaikkien 1936 syntyneiden) ja sitä vanhempien rokotukset ajanvarauksella Ouluhallissa sekä erillisen aikataulun mukaan kotihoidossa.

Lisäksi rokotetaan ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden työntekijöitä alle 70-vuotiaille tarkoitetulla AstraZenecan rokotteella. Ensi viikolla jatkuvat 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokotukset.

Maanantaina 22. helmikuuta aloitetaan myös alle 70-vuotiaiden vakavimpaan riskiryhmään kuuluvien rokotukset. Rokotusta varten on varattava aika. Ennen ajan varaamista täytyy varmistaa, että on oikeutettu rokotukseen.