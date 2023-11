Vanhusneuvoston puheenjohtaja Marja-Leena Kärkkäinen on tyytyväinen, kun vanhusneuvoston pitkäaikainen toive toteutuu. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen /arkisto

Oululaisille ikäihmisille laadittu palveluopas on piakkoin valmis julkaistavaksi. Oppaaseen on koottu keskeiset tiedot kaupungin ikäihmisille suunnatuista palveluista. Lisäksi oppaassa on tiedot Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikäihmisille tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Mikä tärkeintä, oppaassa on sähköpostiosoitteiden lisäksi puhelinnumerot, jonne voi soittaa.