Oulun kaupunki kysyy tällä viikolla robottipuheluilla mielipiteitä kaupungin osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä niiden kehittämisestä.

Erikoista on tällä kertaa se, että kysymykset tulevat Oulun tuoreen kaupunginjohtajan Seppo Määtän äänellä.

– Kuntalaisten äänen ja mielipiteiden kuuleminen on tärkeää osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Puheluiden tavoitteena on myös kokeilla uutta keinoa kuntalaisten osallistumiseen, kaupunki perustelee.

Robotiikan avulla voidaan soittaa 2 000 numeroon yhden päivän aikana.

Asukkaista on poimittu kyselyn kohderyhmiä vastaava otos ja heidän puhelinnumeronsa on hankittu julkisesta liittymärekisteristä. Mukana on vain täysi-ikäisten kuntalaisten henkilökohtaisia numeroita, joten työ- tai yritysnumeroihin soittoja ei tule.

Ennen kuin robotti soittaa, mukaan valikoitunut henkilö saa asiasta tekstiviestin. Puhelut tulevat numerosta 08 4154 0067.