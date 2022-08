Oulu isännöi 25.–26. elokuuta Kaupunginpuutarhurien Seuran kesäluentopäiviä, joiden myötä kaupunkiin saapuu noin sata kaupunkien ja kuntien viheralan asiantuntijaa. Luentopäivien teema on "Vesi maisemassa" ja ohjelmaan on tutustumista Oulun viheralueisiin.

– Vedellä on maisemassa monta roolia ja vesistöt sekä laadukas ympäristö ovat kunnille arvokas vetovoimatekijä. Vesi eri muodoissaan monipuolistaa harrastusmahdollisuuksia, tarjoaa miellyttäviä näkymiä ja mahdollisuuden virkistäytymiseen, Oulun kaupungin tiedotteessa avataan teemaa.

Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n kesäluentopäivillä on pitkät perinteet. Seura on perustettu 1935 ja ensimmäiset luentopäivät järjestettiin Turussa 1936. Oulussa päivät on järjestetty edellisen kerran 1999 ja sitä aiemmin 1984, 1970 ja 1958.

Seuran tavoitteena on muun muassa edistää vihreän elinympäristön maisema- ja puutarhakulttuuria, kohottaa alan arvostusta, järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia sekä Suomen vihersektoria. Kaupunginpuutarhurien Seura on luonut Suomeen myös yhtenäisen viheralueiden hoitoluokituksen, jota käytetään kuntien viherhoidon suunnittelussa.