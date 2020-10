Liikunnan osalta tarkastelussa on kuusi osa-aluetta, jotka ovat sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, osallisuus sekä muut ydintoiminnot. Kuva: Susanna Eksymä

Terveyttä edistävä liikunta on Oulussa parhaimmalla tasolla verrattuna Suomen muihin suurimpiin kaupunkeihin, joita ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) juuri julkaistuista tiedoista vertailutietokanta TEAviisarissa.

Oulun pistemäärä terveydenedistämisaktiivisuudessa on 89. Kakkossijalla oleva Vantaa on kolmen pisteen päässä. Oulu on pitänyt kärkipaikkaa hallussaan myös aiempina vuosina.

Tietoja kerätään muun muassa terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi ja sen edellytysten luomiseksi liikuntalain mukaisesti.

Liikunnan osalta tarkastelussa on kuusi osa-aluetta, jotka ovat sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, osallisuus sekä muut ydintoiminnot. Käytännössä pisteitä saa esimerkiksi liikunnan huomioimisesta yleiskaavasuunnittelussa, liikuntapaikkojen kohtuullisista käyttömaksuista ja asukkaiden osallistumisesta liikuntapaikkojen kehittämiseen.

Terveydenedistämisaktiivisuutta seurataan liikunnan lisäksi perusterveydenhuollon, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten sekä kuntajohdon osalta.

Tiedot perustuvat joka toinen vuosi toteutettavaan tiedonkeruuseen, joka koskee kaikkia Manner-Suomen kuntia. Vuonna 2020 tiedot toimitti ennätykselliset 286 kuntaa eli 97 prosenttia kunnista.