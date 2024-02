Oulun Työväen Näyttämö sai isoimman avustuksen Oulun kaupungilta. Kuva on marraskuulta 2022. Kuva: Pekka Peura

Oulun Työväen Näyttämö (OTN) sai isoimman potin, kun Oulun kaupunki jakoi taide- ja kulttuuriavustuksia.

OTN:n toiminta-avustus on 35 000 euroa ja se on tarkoitettu teatteriesitysten valmistamiseen ja esittämiseen. Toiseksi suurin summa on 25 000 euron avustus Jazz – 20 -yhdistykselle Elojazz-tapahtumaan.