Oulu

Oulun nykyisistä kirjastoautoista Teuvo on tulossa tiensä päähän. Hankittava korvaaja kulkee uusiutuvalla dieselillä, ja osa sen toiminnoista saa sähkönsä auton katolle sijoitettavista aurinkopaneeleista. Kuva: Oulun kaupunki

Oulun kaupunki on hankkimassa uutta kirjastoautoa. Sen on tarkoitus aloittaa toimintansa reilun vuoden kuluttua.

Uuden auton on määrä palvella ainakin 17 vuotta. Hankinnan kokonaisarvo on reilut 400 000 euroa.

Tällä hetkellä meneillään on uuden kirjastoauton korin kilpailutus, joka päättyy 12. toukokuuta.

Hankittava auto korvaa vuonna 2005 käyttöön otetun kirjastoauto Teuvon, joka on tulossa käyttöikänsä päähän.

Kaupungin toinen kirjastoauto, Onneli, on palvellut vuodesta 2012. Oulun ja Iin kunnan yhteinen kirjastoauto Akseli lopetti toimintansa maaliskuussa.

Tulevaisuuden kirjastoauto

Kirjastoautotoiminta alkoi Oulussa vuonna 1975. Vuosikymmenten kuluessa kirjaston rooli on monipuolistunut, ja myös hankittavasta kirjastoautosta on tulossa totuttua monikäyttöisempi.

Kilpailutusasiakirjassa puhutaan tulevaisuuden kirjastoautosta. Alueellinen kirjastopalvelupäällikkö Minna Männikkö makustelee ilmaisua liikkuva monitoimitila.

– Lähdemme laajemminkin tarjoamaan kuntalaisille elämyksiä, tietoa, läsnäoloa ja kohtaamisia, Männikkö sanoo.

Muuntautumiskykyä autoon haetaan liikkuvilla ja siirreltävillä elementeillä. Ne mahdollistavat kirjastoauton muuttamisen helposti vaikkapa pieneksi elokuvateatteriksi.

– Se voi muuntautua esimerkiksi esitystilaksi. Se voi olla teatteriauto tai runoauto. Siellä voidaan järjestää joku pieni kulttuuriesitys, joka viedään kuntalaisten lähelle, Männikkö kertoo.

Vaikka käyttötarkoitus laajenee, perinteinen kirjastoautotoiminta on tulevankin ajokin ydintä.

Reittiajo jatkuu ja auto käy kouluilla, päiväkodeilla ja palvelutaloilla, kuten tähänkin asti. Kirjastopalveluja tuodaan esille myös silloin, kun auto on muussa käy­tössä.

– Jos on esimerkiksi jokin tapahtuma, niin kirjastoauton kokoelmaa on myös osaltaan mukana. Vaikka autossa olisikin joku eri toimija tai tapahtuma, niin ajatuksena on, että siihen tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyvää aineistoa olisi ainakin mukana.

Tulevan kirjastoauton toimintaa suunnitellaan myöhemmin tänä vuonna eri toimijoiden kanssa järjestettävissä työpajoissa.

– Sillä tavalla osallistetaan toiminnan suunnitteluun myös muita. Ideoidaan yhdessä, Männikkö lupaa.

Palveluita saavutettavasti

Oulu on maantieteellisesti suuri kaupunki, jossa eri palvelut ovat sijoittuneet epätasaisesti. Ydinkeskustassa on kaikkea joka lähtöön, mutta etäämpänä on hiljaista.

Oulun kaupunginkirjaston palveluverkko on laaja, mutta kivijalkakirjastoja saati muita kulttuuritiloja ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää jokaisella perällä.

Liikkuva monitoimitila voi osaltaan tasata tilannetta.

– Mahdollistetaan reuna-alueillekin kulttuuri- ja muita elämyksiä sekä, Männikkö sanoo.

Palveluiden saavutettavuuteen panostetaan myös rakenteellisesti. Autoon tulee henkilönostin, ja siitä tehdään muutenkin mahdollisimman esteetön.