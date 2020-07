Muun muassa lupiini luokitellaan haitalliseksi vieraslajiksi. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kaupunki haastaa kaupunkilaiset vieraslajien torjuntatalkoisiin, tiedottaa kaupunki.

Haitalliset vieraslajit ovat kasveja, jotka ovat levinneet ihmisten mukana sellaisiin kasvupaikkoihin, joissa ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta.

Vieraslajeista lupiini on jo aloittanut kukintansa ja pian on vuorossa jättipalsami. Viheralueiden kunnossapidon resurssit ovat riittämättömiä näiden torjuntaan, joten vapaaehtoistyö on erityisen arvokasta, tiedotteessa todetaan.

Oulun Infra -liikelaitos auttaa vieraslajitalkoiden järjestäjiä antamalla talkoisiin jätesäkkejä ja hakemalla pois maastosta kaupungin yleisiltä alueilta kerätyt vieraskasvijätteet. Talkooilmoitus laitetaan Oulun palautepalveluun, jotta säkit saadaan kerättyä pois. Samalla kaupunki saa paikkatietoa vieraslajiesiintymistä.

Kaupunki hävittää jättiputkiesiintymät aina, kun niitä yleisillä alueilla havaitaan.

Tiedotteen mukaan myös kurtturuusun poistaminen puistoista ja katuviheralueilta on suunnittelussa. Myös lajin kasvupaikat rakennetuilla viheralueilla on jo kartoitettu. Poistotyöt alkavat syksyllä 2020.