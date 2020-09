Oulu Basketball on tehnyt vuoden mittaisen pelaajasopimuksen amerikkalaisen Jaycee Hillsmanin kanssa. 198-senttinen yleispelaaja pystyy pelaamaan usealla eri paikalla, sillä viime kaudella hän pelasi yliopistosarjassa sekä heittävänä takamiehenä että isona laitahyökkääjänä.

– Hillsman on juuri sen tyylinen pelaaja, jota olemme etsineet pitkään. Hän on vahvarakenteinen, monipuolinen ja hyvä heittämään. Uskon, että mies on todella hyvä pelaaja meille, Oulu Basketballin urheilutoimenjohtaja Juha Valkama sanoo.