Jussi Hämäläinen edustaa alkavalla kaudella Oulu Basketballia. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulu Basketball on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen amerikkalaisen Myles Howardin kanssa. 206-senttinen sentteri tuo oululaisjoukkueeseen tarvittavaa kokoa korien alustoille.

– Haimme sentteriä, joka tykkää mennä korille ja viihtyy siellä. Nyt löysimme etsimämme. Howard on moderni iso pelaaja. Hän on erittäin hyvä puolustuspelaaja. Minua miellytti erityisesti se, kuinka kokonaisvaltainen pelaaja hän on, OBB:n päävalmentaja Juha Valkama kertoi.