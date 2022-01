Oulu

Pelintekijä Clayton Guillozet tahdittaa Oulu Basketballin menestyskulkua. Sunnuntaina juonikas pallotaituri piti pilkkanaan kouvolalaisvieraan pelaajia. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oululainen edustuskoripallo tuntuu jämähtäneen pysyvästi 1. divisioonaan. Menossa on jo 11:s kausi putkeen, kun kaupungissa jauhetaan samaa sarjaa.

Vuosien saatossa ovat vaihtuneet teesit, projektit ja osittain myös tekijät. Lopputulos on silti pysynyt samana: liiganousu ei ole ollut missään vaiheessa käsien ulottuvilla. Lähinnä se on ollut unelma, josta joku rohkea on uskaltanut ohimennen mainita sivulauseessa.