Oululaisille 13–29 -vuotiaille on julkaistu uusi verkkopalvelu Nuorten Oulu.

Oulun kaupungin nuorisopalveluiden ylläpitämälle sivustolle kootaan kattavasti tietoa nuorten elämään liittyvistä asioista ja nuorille suunnatuista palveluista. Sivuston ensimmäiset osat julkaistiin 22. helmikuuta ja loput sisällöt valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä.

Yhtenä osana sivustoa toimii Nuorten Oulu -chat, joka on avoinna maanantaista lauantaihin klo 18–20. Nuorten Oulu -chat korvaa aiemman Byströmin chatin ja aukioloaikoja on laajennettu.

Chatissa on aina paikalla vähintään kaksi työntekijää. Nuori voi ennen chatlinjan aukeamista valita aiheen, josta haluaa jutella.

Laajentuneen aukiolon lisäksi chatissa on uutta kerran kuussa toimiva ryhmächat, jossa on mukana aiheeseen liittyvä asiantuntija. Mukana voi olla myös kokemusasiantuntijoita ja vertaisnuoria. Ensimmäinen ryhmächat on keskiviikkona 3. maaliskuuta klo 18–20 aiheenaan kesätyöt.

Sivuston kehittäjien lisäksi yhteensä noin 100 nuorta on ollut mukana kehittämistyöpajoissa suunnitteluvaiheesta käyttäjätestauksiin asti. Lisäksi erilaisiin sähköisiin kyselyihin on vastannut noin 200 nuorta.

Maaliskuun lopussa julkaistava Sohova-osio tulee täyttymään nuorten tekemällä sisällöllä. Alkuvaiheessa sisältöjä tuottavat esimerkiksi nuorten työpajatoiminnassa olevat nuoret, Oulun nuorten huuto -verkkolehti, osallisuusryhmät ja nuorisovaltuusto ONE. Sohovassa jaetaan myös pelistriimejä nuorisopalveluiden pelitiloilta.

– Nuorten palautteista käy ilmi, että heille on tärkeää, että tekstit ja muut sisällöt on kohdennettu nimenomaan nuorille. Siksi haluamme tarjota nuorille selkeästi oman ympäristön ja sivustokokonaisuuden. Nuorten Oulu -sivustolle nuoret pääsevät jatkossa myös itse julkaisemaan sisältöjä, projektipäällikkö Saija Ukkola kertoo tiedotteessa.