Suonensisäisten huumeiden käyttöön käytetyille neuloille astia sijaitsee Kenttätien palvelukeskuksen asiakkaille tarkoitetun oleskelukatoksen seinässä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kaupungin päihdeasumispalvelut on asentanut Kenttätien palvelukeskuksen pihalle kaupungin ensimmäisen ulkona sijaitsevan neulojen keräyspisteen. Suonensisäisten huumeiden käyttöön käytetyille neuloille astia sijaitsee Kenttätien palvelukeskuksen asiakkaille tarkoitetun oleskelukatoksen seinässä.

Milloin astia otettiin käyttöön, Kenttätien palvelukeskuksen palveluesimies Katja Karppinen?

– Kenttätien palvelukeskuksessa keräysastioita on ollut jo vuosia. Asiakkaat ovat voineet palauttaa käytetyt ruiskunsa Kenttätien henkilökunnalle aiemminkin. Ulkotiloissa tämä on ensimmäinen. Nyt ulos sijoitettu keräysastia on saatu käyttöömme kolme viikkoa sitten.