Oulussa kaikki yli 18-vuotiaat voivat nyt hakea kolmannen koronarokoteannoksen, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään viisi kuukautta.

Oulu noudattaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) torstaina antamia suosituksia.

Aikaisemmin THL on ohjeistanut, että kolmas annos voitaisiin antaa kuuden kuukauden päästä edellisestä, mutta suositus on muuttunut. Nyt siis myös ne ryhmät, joille on aikaisemmin suositeltu kuuden kuukauden annosväliä, voivat hakea rokotteen aikaisemmin.

Voimakkaasti immuunipuutteisille 12-vuotiaille ja vanhemmille kolmatta annosta suositellaan aiempaan tapaan jo kaksi kuukautta toisen annoksen jälkeen.

Suositus kolmannesta annoksesta koskee myös alle 30-vuotiaita miehiä, joille annetaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti vain Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta. Toinen Suomessa käytössä oleva rokote eli Modernan Spikevax-valmiste on yhdistetty kohonneeseen riskiin sairastua sydänlihastulehdukseen erityisesti nuorilla miehillä.

Rokotuksia on saatavilla useista paikoista Oulussa. Lauantaina 4. joulukuuta rokotteita jaetaan hyvinvointikeskuksissa ilman ajanvarausta. Tarkat rokotuspaikat ja -ajat löytyvät kaupungin koronasivuilta.