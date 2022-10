Oulun kaupunki ryhtyy tarjoamaan apinarokkorokotetta 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, joilla on suurin riski saada tartunta.

Apinarokko on viruksen aiheuttama infektiotauti, joka tarttuu ihmisten välillä huonosti, eikä se yleensä tartu lyhyissä arkielämän kohtaamisissa.

Riski apinarokon leviämiseen laajemmin väestössä on pieni, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Hoitaja valmisteli apinarokkorokotetta annettavaksi Los Angelesissa Yhdysvalloissa. Kuvituskuva. Kuva: ETIENNE LAURENT

Tähän mennessä tartuntoja on ollut etenkin miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa sekä uusia tai useita eri kumppaneita. THL:n mukaan tartuntoja Suomessa on tiedossa joitakin kymmeniä tähän mennessä.

Riskiryhmään kuuluvien lisäksi rokotetta suositellaan apinarokolle altistuneille ja tautiin sairastuneen lähikontakteille yksilöllisen arvion perusteella.

Rokotus on maksuton.

Henkilö, joka arvioi kuuluvansa rokotusten kohderyhmään, voi olla yhteydessä omaan hyvinvointikeskukseensa puhelimitse tai Oulun Omahoidon chatin kautta.

Tarkemmat tiedot rokotteesta ja sen kohderyhmistä löytyvät THL:n verkkosivuilta.