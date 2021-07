Pekka Pirinen pilkkoi puut valmiiksi seppien savusaunan lämmittämistä varten. Kuva: SIRPA KORTET

Tiedätkö, miksi limsatehdas perustettiin aikoinaan Oulaisiin? Tähän ja lukemattomaan määrään useita muita paikallishistorian kysymyksistä saa vastauksen Waltakunnallisilla Weteraanikonepäivillä, jotka starttaavat perjantaina.

Näyttelyalueet, esittelyhallit ja -kentät sekä esineistö on suunniteltu hieman uusiin kantimiin kuin aiemmin. Edellisen kesän koronatauko on tuonut talkoolaisille valmisteluaikaa, tosin luonto on luonut alueille enemmän myös raivattavaa heinistä ja pajuista.