Oulaisten Musiikkiviikkojen ohjelmasuunnittelu on valmis. Kulttuurituottaja Tuula Aitto-oja ja sivistysjohtaja Ari Sarpola painottavat, että koronakevään jälkeen viikkoja kohti edetään tilannetta seuraten, mutta lähtöajatuksena on, että kolmiviikkoinen tapahtumien ketju voidaan viedä läpi normaaleina yleisötilaisuuksina. Kuva: Sirpa Kortet

Loka-marraskuun taitteessa pidettävät Oulaisten Musiikkiviikot on vahvasti mukana kalenterissa. Suunnittelutyöryhmä on saanut viimeiset esiintyjävaraukset sovittua ja päivämäärät löytyä lukkoon aivan näinä päivinä. Tammikuussa alkanut suunnittelutyö tuo Oulaisiin 15 tilaisuutta. Erilaista aiempiin verrattuna on musiikkiviikkojen etko-konsertti, joka pidetään elokuussa. Näin ollen Musiikkiviikkojen ohjelmatarjonta on jopa 16 konserttitarjonnan kokonaisuus.

Ohjelmiston laadinnassa on kuultu kuntalaisten esittämiä toiveita. Niinpä listalla on nyt heviä ja humppaa klassisen ja muun viihteellisen tarjonnan lisäksi.

Hevibändeistä työryhmä lähestyi kaikkia Suomen nimekkäimpiä kokoonpanoja. Lopulta aikataulullinen onnistuminen saatiin sopimaan lappeenrantalaisen suomenkielistä metallimusiikia esittävän Mokoma-yhtyeen kanssa.

Toinen yleisön esittämien toiveiden täyttymys ovat tanssit. Lokakuun lopussa Oulaisissa järjestetään Kaamostanssit, joissa esiintyy tanssiorkestereiden SM-kilpailun viime vuonna voittanut Neitoset-yhtye, solistinaan pyhäjokinen Marja Pisilä.

– Haluamme tansseissakin korostaa laatua, alueellisuutta ja paikallisuutta, Ari Sarpola ja Tuula Aitto-oja musiikkiviikkojen työryhmästä kertovat.

Vahva alueellisuus ja paikallisjuurisuus näkyvät myös muissa esiintyjävalinnoissa. Etko-konsertissa elokuussa esiintyvä Henri Uusitalo on lähtöisin Haapavedeltä. Samoin haapavetiset juuret ovat Dantchev: Domain -yhtyeen Anna Dantchevilla, joka elokuvallisia melodioita ja Bulgarian rytmejä kuullaan syksyllä Oulaisissa. Häneltä ilmestyi kuluneena keväänä myös levy.

Pyhäinpäiväksi Naiskuoro Välke, johtajanaan musiikkineuvos Tapani Tirilä, tuovat yleisön kuultaville Stabat Mater -kirkkomusiikkiteoksen.

Viihteen isoja nimiä Oulaisten Musiikkiviikoilla ovat Markku Aro, Samuli Edelmann ja Erin. Näiden kaikkien odotetaan täyttävän yläkoulun sali, jonne mahtuu noin 700 kuulijaa. Työryhmä toivoo, että koronarajoitukset ovat tuolloin niin sallivat, että yli 500 henkilön sisäänotto on mahdollista.

– Yläkoulun saliin voidaan ottaa yleisö kahdesta eri ovesta ja jättää keskelle väliä. Eli salia voi jakaa, Sarpola sanoo.

Kansainvälistä väriä musiikkiviikoille tuo virolainen folkmusiikkiryhmä Puuluup, jonka musiikkityylillä on nyt nostetta. Tuula Aitto-oja toteaa Puuluup-ryhmän olevan kova sana, joka tunnetaan jo maailmalla.

Jatsiakaan ei musiikkiviikoilta ole unohdettu. Mikko Pettisen Oulaisiin tuoma esitys on valtakunnallisesti syksyn toinen esitys, sillä ennen Oulaisten keikkaa hän aloittaa kiertueensa Tampereelta.

– Onhan meillä mukana musiikkiteatteriakin, sillä Suomen Musiikkiteatteri tulee Oulaisiin ja esittää retken Gösta Sundqvistin ja Leevi and the Leavingsin maailmaan, Sarpola kertoo.

Yhteislaulutilaisuutta on tänä vuonna kehitetty niin, että tilaisuuden vetäjäksi saapuu tv-kapellimestari Jari Puhakka.

Oulaisten Musiikkiviikoilla eri kokoonpanojen kanssa vieraillut Marzi Nyman on tällä kertaa Haavekuvia-ryhmän kanssa. Hänen lisäkseen kokoonpanossa soittavat Aarne Pelkonen, Jukka Perko, Eriikka Maalismaa ja Jani Pensola. Pelkonen on voittanut Sibelius-laulukilpailun ja Lappeenrannan laulukilpailun.

– Nymanhan alkaa olla meillä jo vakiokävijä, työryhmäläiset tuumaavat.

Makuja ja musiikkia -ilta teemoittuu tänä vuonna amerikkalaiseen tyyliin. Musiikista vastaa vihantilaislähtöinen, Oulussa asuva Henry Ojutkangas. Ruokailusta vastaavat Jedun opiskelijat, jotka saavat opastusta Suomen kokkimaajoukkue Culinary Team of Finland -ryhmältä.

Lastenkonsertissa viihdyttäjänä on puolestaan Mutaveijarit -ryhmä.

Klassisen musiikin konserttihetken järjestävät Risto Lauriala, Marko Ylönen ja Tero Latvala.

– He painottavat konsertissaan Beethowenin musiikkia, sillä nyt on Beethowenin juhlavuosi ja pyrimme tällaiset tasavuosijuhlat huomioimaan aina ohjelmistossa, Aitto-oja taustoittaa.

Oulaisten Musiikkiviikot teki viime syksynä kävijäkyselyn. Saatujen palautteiden perusteella on todettu, että yleisö arvostaa musiikkiviikkojen monipuolisuutta. Kävijät tulevat Oulaisiin keskimäärin noin 60 kilometrin säteeltä.

– Mutta on yleisöä myös Oulusta ja Kokkolasta, kulttuurituottajana työskentelevä Aitto-oja tietää kertoa.

Ensi syksyn musiikkiviikkoille odotetaan noin 4000 kävijää. Sivistysjohtaja Ari Sarpolan mukaan kävijämääräksi on vuosittain vakiintunut noin 3500. Oulaisten Musiikkiviikkojen budjetti on noin 120 000 - 130 000 euroa. Lipputuloilla summasta katetaan noin 70 000 euroa ja Oulaisten kaupungin avustus on noin 50 000 euroa.

Musiikkiviikot kuuluu valtakunnalliseen Finland Festivals -tapahtumaketjuun, jossa Oulainen yltää viiden parhaan joukkoon tilastossa, jolla mitataan lipputuloista saatavia euroja.