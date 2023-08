Oulaisten Liikenteellä on jatkossa yli sata linja-autoa.

Oulaisten Liikenne Oy on ostanut Liikenne Huovari Oy:n koko osakekannan.

Oulaisten Liikenteen konserniin kuuluu jo entuudestaan tytäryhtiöinä Kamusen Liikenne Oy ja Matkatoimisto Matkarasti Oy. Tuoreen yrityskaupan jälkeen konsernilla on yli 100 linja-autoa, ja noin 100 työntekijää.

Konsernin liikevaihto on jatkossa noin kymmenen miljoonaa euroa.

Oulaisten Liikenteen toimitusjohtaja Henri Hihnala ei paljasta kauppahintaa.

– Kauppahinta on määritelty sopimuksessa salaiseksi. Mutta se on ihan normaali ja käypä markkina-arvo tämäntyyppisissä kaupoissa, Hihnala kertoo.

Liikenne Huovari Oy on perustettu vuonna 2016, ja sen kotipaikka on Sievi. Toimintaa on lisäksi muun muassa Ylivieskassa ja Toholammilla. Yhtiön perustajat, Sami ja Jani Huovari, jatkavat kaupan jälkeen itsenäisinä taksiyrittäjinä.

Yrityskaupalla ei ole vaikutusta asiakassuhteisiin, sovittuihin tilausajoihin, liikennöityihin linjavuoroihin, työntekijöihin tai varattuihin pakettimatkoihin.