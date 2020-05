Kai Pajala on oulaistelainen kunnallisneuvos. Kuva: Sirpa Kortet

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin piirihallitus esittää kunnallisneuvos Kai Pajalaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi.

Aiempi puheenjohtaja Antti Huttu-Hiltunen erosi tehtävästä edustus- ja matkakuluista nousseen kohun seuraksena maanantaina. Yhtymähallituksen puheenjohtajuus on jyvitetty keskustalle.

Oulaistelainen Kai Pajala on toiminut sairaanhoitopiirin hallituksessa seitsemän vuoden ajan. Hän on myös pitkäaikainen Oulaisten kaupungin valtuuston puheenjohtaja. Työelämässä Pajala on toiminut pankinjohtajana ja yrittäjänä.

Hallitukseen uudeksi jäseneksi esitetään Kyösti Oikarista Oulusta.

Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto valitsee uuden puheenjohtajan 9. kesäkuuta.