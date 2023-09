Teboilin omistama liikerakennus sijaitsee Oulaistenkadun varressa K-Supermarketin ja Ura-Asennuksen välissä. Kuva: Sirpa Kortet

Oulaisten kaupungin nuorisotilat on yksi asia, josta maanantai-iltana kokoontuva kaupunginhallitus päättää.

Tällä hetkellä nuorisotilat on rakennuksessa, jossa on jo pitkään ollut rakennukseen liittyviä ongelmia. Rakennuksessa on myös kaupungin henkilöstön toimistotiloja, jotka on jouduttu siirtämään korvaaviin tiloihin.