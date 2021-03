HPK ja Kärpät ottavat yhteen Raksilassa. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät ja HPK pelaavat parhaillaan sarjapisteistä Raksilassa. Ottelu alkoi kello 18.30.

Kyseessä on joukkueiden tämän kauden neljäs kohtaaminen. Kärpät on voittanut kolme aiempaa peliä, joten hallitsevalla Suomen mestarilla on varmasti ripaus revanssihenkeä mukana illan kamppailussa.