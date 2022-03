Antti Kalapudas pääsi tuulettamaan pitkästä aikaa, kun 12 ottelun pisteetön putki katkesi KooKoon kustannuksella. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kärpät pelaa parhaillaan runkosarjan viimeistä otteluaan Raksilassa KooKoota vastaan. Ottelu alkoi kello 18.30.

Kärpät on ennen tiistain kamppailua sarjataulukossa sijalla yhdeksän. Oululaisjoukkueella on vielä mahdollisuudet nousta suoraan pudotuspelipaikkaan oikeuttavalle kuudennelle sijalle. Paikkansa säälipleijareissa Kärpät varmisti jo lauantaina. KooKoo on sarjataulukossa puolestaan seitsemäntenä.