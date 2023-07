OTP:n vuoden 1995 mestarijoukkue kohtasi OLS:n vuoden 1998 mestarijoukkueen lauantaina Heinäpäässä järjestetyssä nostalgiaottelussa. Kuvassa OLS:n Antti Okkonen taituroi, vaikka OTP:n Tommi Sergejeff yrittää estellä. Tomi Ylikukkonen seuraa tilannetta. Nuoremmat miehet eli OLS voitti ottelun 1–0 Kim Kaijalaisen tykityksellä. Kuva: Pekka Kallasaari

Tämä on pelkkää kuvitelmaa. Kelloja ei voi kääntää taaksepäin eikä tekemättömiä saa tehdyksi.

Luodaan silti kuvitteellinen oululainen jalkapalloseura vuoteen 2003. Sellainen seura, joka on menestynyt riittävän hyvin liigatasolla jo vuosien ajan, ja jolla on sekä organisaatio että talous kunnossa. Kaupungin junioreilla on pelaajapolku, jokainen haaveilee liigajoukkueeseen pääsystä.