OTP United Oy:n ja seuran edustusjoukkueen toimintaa vievät eteenpäin lakiasianhoitaja Henri Löthman, toimitusjohtaja Adriel Gabilan, puheenjohtaja Harri Ylitalo, päävalmentaja Adrian Rizvani ja neuvonantaja Theo de Jong. Kuva: Kai Nevala

Onhan siitä kentän laidoilla ja kylillä puhuttu. On kysytty: mikä tämä OTP:n juttu oikein on?

Pontimena puheille on toiminut OTP:n edustusjoukkue, joka Kolmosen tasolla nimekkäin miesmuistiin. Yli puolet kokoonpanosta on kokeneita pelaajia, joilla on ansioluettelossaan otteluita liigaa ja Ykköstä myöten.