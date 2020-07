Katso tanssiseura Sekahaun lavatanssikurssilla Littoisissa kuvattu video, jolta näkee, miten turvavälit pidetään lattialla Video: Lännen Media

Tanssilavat alkavat avata oviaan.

Periaatteessa tansseja voisi pitää erityisjärjestelyin jo heinäkuun ensimmäisenä päivänä, mutta käytännössä parketille pääsee vasta viikonloppuna.

Ohjelmatoimisto Gramofoni aloittaa tanssien järjestämisen kymmenellä eri lavalla ympäri Etelä-, Keski- ja Itä-Suomea.

Koronan takia isoille lavoille otetaan enintään 450 ja pienemmille enintään 200 tanssijaa, Gramofonin toimitusjohtaja Toni Nuotio kertoo.

Tämä on alle puolet siitä, mitä suurimmille lavoille mahtuu, sillä iso tanssipaikka voi imaista jopa yli tuhat ihmistä.

Tosin parketilla ei ole koskaan moista määrää, sillä kaikki eivät tanssi yhtä aikaa. Osa on ravintolassa ja osa lepää, Nuotio selventää.

Tanssilattialla tilaa pitää varata vähintään kaksi neliömetriä per pari. Jos syntyy ruuhkaa, järjestyksenvalvoja puuttuu tilanteeseen.

Gramofonin järjestämissä tansseissa asiakkaille on varattu käsidesiä, kasvomaskeja ja mahdollisuus käsien pesuun.

Lääkärit ehdottivat läpivetoa

Gramofonin tanssisäännöt on tehty yhteistyössä viranomaisten kanssa. Lääkäreiden kädenjälkeä on esimerkiksi tapahtumien järjestäminen ovet ja ikkunat auki. Se parantaa ilmanvaihtoa.

– Tanssilavat sijaitsevat usein järven rannalla. Saadaan hyvä läpiveto, Nuotio sanoo.

Ravintoloiden ruokatarjoilussa käytetään kertakäyttöastioita, eikä kukaan kurottele mitään vitriineistä.

Nuotion mukaan viranomaisten suhtautumisessa asiaan on ollut eroja. Etelä-Suomessa viranomaiset olivat tarkempia kuin siellä, missä ei ole juuri ollut koronatartuntoja.

Tanssilippuja myydään nyt ensimmäistä kertaa etukäteen verkossa. Oveltakin niitä saa, sillä osa lipuista jätetään ostettavaksi paikan päällä.

– Osa ihmisistä on kokenut helpottavana, että ei tarvitse jonottaa, vaan voi ostaa lipun verkosta ja kävellä sen kanssa suoraan sisään.

Ei hakuja, ei ongelmaa

Gramofonin tansseihin suositellaan tulemaan oman tanssipartnerin kanssa. Hakuja ei järjestetä ollenkaan.

Noin 90 prosenttia tanssijoista tulee joka tapauksessa lavalle oman tanssiparin kanssa, Nuotio arvioi.

– Pari ei välttämättä asu saman katon alla, mutta hänen kanssaan tanssitaan säännöllisesti.

Tanssiparin vaihtamista kesken illan ei suositella, mutta sitä ei ole erikseen kielletty.

– Olisi erittäin vaikea valvoa kieltoa. Luotamme, että ihmiset ovat fiksuja tässä asiassa.

Ohjelmatoimistolta on myös kysytty, saako tulla yksin ihan vain kuuntelemaan orkesteria. Kyllä saa.

Lavojen avaaminen on artisteille ilouutinen

Artisteille tanssilavojen avaaminen on ehkä vielä suurempi helpotus kuin tanssikansalle. Maaliskuun puolivälin jälkeen ei ole ollut keikkoja – eikä tuloja.

Toni Nuotion luotsaama Gramofoni edustaa noin 70:tä artistia ja bändiä. Hänen mukaansa osa esiintyjistä on kevään ajan tehnyt muita töitä pysyäkseen leivässä.

Yksi jakaa postia, toinen ajaa rekkaa ja kolmas työskentelee rakennuksella. Kaikki eivät edes voi aloittaa keikkailua heti, vaan vasta elokuussa, kun korona-ajan muut työsitoumukset on hoidettu.

Kun solistit ja muusikot lopulta pääsevät lavalle, heitä odottaa lähes tuttu rytmi. Neljä 45 minuutin settiä ja encoret päälle.

Nuotion mukaan se on tanssijoiden mielestä riittävästi, ja he jaksavat vielä tanssia koko illan.

– Ennen viisi settiä oli normaali. Nyt jos vaikka Markku Aro esiintyy, bändi soittaa kaksi kertaa Markun kanssa ja kaksi kertaa ilman. Taukoineen siitä tulee neljä tuntia elävää musiikkia.

Isoilla lavoilla saattaa normaalisti esiintyä kaksikin orkesteria samana iltana. Silloin kumpikin soittaa kolme settiä, eli yleisö pääsee tanssimaan elävän musiikin tahtiin yhteensä kuusi kertaa 45 minuuttia.

Tänä kesänä kahden orkesterin iltoja ei kuitenkaan nähdä. Jotta siinä olisi taloudellisessa mielessä järkeä, isokin tanssilava pitää saada täyteen.

Koronakesänä pätevät erilaiset säännöt, Nuotio sanoo.

– Jos joku luulee, että tanssilavat ovat tällä hetkellä bisnes, Hän on väärässä. Taloudellisesti tanssit voivat mennä heinäkuussa miinukselle, mutta jonkun on aloitettava tämä homma.

Tanssikursseilla on tungosta

– 30.6. täynnä, 29.6. täynnä, 7.7. täynnä, puheenjohtaja Matti Mustajärvi luettelee turkulaisen Tanssiseura Sekahaun tanssikurssien varaustilannetta.

Seuran tanssikurssitoiminta käynnistyi uudestaan kolmen kuukauden koronatauon jälkeen kesäkuun puolivälissä, tosin huomattavan tiukoilla säännöillä.

Kursseille tullaan ennakkoon sovitun tanssipartnerin kanssa, eikä paria vaihdeta kesken illan. Mukaan pitää ottaa myös oma vesipullo, ja seura tarjoaa tanssijoille kasvomaskin, jos nämä haluavat sellaisen.

Parketilla tanssiparien välissä pidetään vähintään yhdestä kahteen metriä etäisyyttä.

Jos tahtoo vessaan, pyydetään järjestäjiä avaamaan ovi.

Mustajärven mukaan osallistujamäärä rajoitettiin aluksi 50 tanssijaan per kurssi, mutta tätä sääntöä on pikku hiljaa lievennetty.

Tämän kesän kursseille ilmoittaudutaan, ja ne maksetaan etukäteen.

– Aiemmin periaatteemme on ollut, että tulet kun tykkäät, maksat ja osallistut. Tämä on ollut meille uutta, kun ilmoittautuminen ja maksaminen on pitänyt hoitaa verkossa.

Koronakevät oli kova paikka myös tanssijoille

Tanssiseura järjestää normaalisti myös joka viikko torstaitanssit. Mustajärven mukaan ne aloitetaan elokuussa, jos kaikki menee hyvin.

– Emme ole vielä päättäneet, rajoitetaanko osallistujamäärää ja pitääkö ilmoittautua ja maksaa etukäteen.

Sekahaku on yksi Suomen suurimpia tanssiseuroja. Siinä on noin 1 500 jäsentä, ja seuran tapahtumissa on normaalioloissa 50 000–60 000 käyntikertaa vuodessa.

Tanssin harrastajille koronakevät oli kova paikka.

– On kyselty paljon, koska koittaa uusi alku.

Vaikka tanssiminen on jo alkanut uudestaan, puheenjohtaja Mustajärvi ei itse ole vielä ehtinyt tanssimaan. 74-vuotiaana hän kuuluu riskiryhmään.

– Voisin lähteä tansseihin, jos olisi oma pari matkassa.

Turvavälin säilyttäminen vaati keskittymistä

Tanssiseura Sekahaun tanssikurssilla Kaarinan Littoisten lavalla pyörähdellyt Vuokko Alvari aloitti tanssiharrastuksen uudestaan vuodenvaihteessa.

Hän ehti tanssia vain muutaman kuukauden, ennen kuin koronapandemia alkoi.

– Olen enemmän tanssikurssi-ihminen kuin tanssilavaihminen. Lavoilla käymisessäkin on kuitenkin ollut 20 vuoden tauko, joten haluaisin käydä nauttimassa kesäyön tunnelmasta ainakin pari kertaa.

Sekahaun kursseille pitää tulla ennakkoon valitun tanssipartnerin kanssa.

Alvarin mukaan partnerin löytäminen oli haastavaa, sillä hänellä on toistaiseksi vain vähän tuttuja lavatanssipiireissä.

Kavaljeeri Juha-Pekka Heino löytyi lopulta Alvarin kotikunnasta Liedosta, tosin eri kylästä.

– Polkupyörääni on näppärä kuljettaa Juha-Pekan auton perässä, jotta pääsen kotiin, kun tulemme iltamyöhällä tanssikurssilta.

Alvari työskentelee terveydenhuoltoalalla, ja hän on tyytyväinen tanssikurssin hygieniasääntöihin.

– Turvavälin pitäminen muihin pareihin vaati hieman keskittymistä, mutta sujui lopulta helposti.