Arinan ensimmäiset ABC-latausasemat avattiin viime syksynä Pudasjärvelle ja Vaalaan. Kuva Pudasjärven uudistuneelta ABC-asemalta, joka avattiin elokuun 2021 lopulla. Kuva: Riika Tauriainen

Osuuskauppa Arina tiedottaa jatkavansa investointeja sähköautojen latausasemaverkostoon. Vuoden 2022 loppuun mennessä ABC-latausasemia on Osuuskauppa Arinan toimipaikkojen yhteydessä arviolta 19 kappaletta.

Uusissa avauksissa satsataan erityisesti teho- ja suurteholatauspisteisiin.

Arinan ensimmäiset ABC-latausasemat avattiin viime syksynä Pudasjärvelle ja Vaalaan.

Arinan tiedotteen mukaan suunnitelmissa on avata vuoden 2022 aikana ABC-latausasemia Oulun alueelle, Kemiin, Tornioon, Rovaniemelle, Raaheen, Pattijoelle, Pyhäjoelle, Pyhäntään, Pulkkilaan, Muhokselle, Tyrnävälle, Liminkaan, Tupokselle ja Inariin.

Latausasemia tulee Prisma-, S-market-, Sale- ja ABC-asemien yhteyteen.

– Peruslatauspisteiden lisäksi ABC-latausasemille avataan asiakkaiden toiveiden mukaisesti useita teho- ja suurteholatauspisteitä, joilla auton voi ladata nopeasti myös lyhyemmän asioinnin yhteydessä. S-ryhmällä on jo nyt Suomen suurin teholatauspisteiden verkosto, ja Osuuskauppa Arina on mukana kasvattamassa sitä entisestään, Arinan ABC-toimialan myynti- ja kehityspäällikkö Olli-Pekka Pohjanen kertoo tiedotteessa.

ABC-latausasemia on koko Suomessa yhteensä 75, ja niissä on latauspisteitä yli 500 autolle. Peruslatauspisteitä (teho max. 22 kW) on yhteensä 298, teholatauspisteitä (teho max. 100 kW) 155 ja suurteholatauspisteitä (teho ma. 150 kW) 65 kappaletta.

Ensimmäinen ABC-latausasema avattiin viime vuoden huhtikuussa Prisma Itäkeskuksen yhteyteen Helsinkiin.

S-ryhmän tavoitteena on rakentaa noin tuhannen latausaseman verkosto vuoden 2025 alkuun mennessä. Osuuskauppa Arinan ja koko S-ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Esimerkiksi jo nyt kaikki S-ryhmässä käytettävä sähkö on uusiutuvista lähteistä, tiedotteessa kerrotaan.

– Näin ollen myös ABC-latauksen sähkö on sataprosenttisesti uusiutuvista lähteistä, tuulivoimalla tuotettua. Laajentamalla latausverkostoa tarjoamme asiakkaillemme lisää mahdollisuuksia siirtyä kohti ilmastofiksumpaa liikennettä, Pohjanen sanoo tiedotteessa.