Sosiaalisessa mediassa näkee kriittisiä kommentteja Oulun keskustasta. Somekirjoittaja vertaa keskustaa 90-luvun lopun tai 2000-luvun alun ihmisvilinään, jolloin väkeä riitti. Keskustelussa joku vannoo, ettei hänen tarvitse koskaan käydä keskustassa. Hän saa marketeista kaiken haluamansa. Vallankin Ideapark tai Zeppelin riittää useille. Mikäpä siinä, ymmärrän heitäkin.

Ilmiö on tuttu kaikissa kaupunkikeskustoissa Suomessa ja Euroopassakin. Nykyisin perheet eivät pakkaudu lauantaisin autoon ja käytä vapaapäivää ostoksilla. Verkkokauppa on muuttanut ostokäyttäytymistä. Kaavoitus on tuonut paljon kaupan neliöitä keskustan ulkopuolelle. Keskustan vertaaminen vuosituhannen vaihteeseen on epäreilua, parempi verrokki on vaikkapa 1980-luku. Rautatalo oli ränsistynyt, Pekurinkulma repsotti, Rotuaarin kiinteistöjä oli ”harmaissa vaatteissaan” lukemattomia. Tyhjiä näyteikkunoita riitti.