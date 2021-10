Lidl kertoo vetävänsä markkinoilta kaksi puista motoriikkalelua. Lidl kertoo tiedotteessaan, että tuotteista saattaa irrota pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa pienelle lapselle tukehtumisen vaaran.

Takaisinveto koskee Playtive-merkin puista tarttumislelua ja puuhelistintä. Puisen tarttumislelun mallinumero on MS-9102 ja puuhelistimen mallinumero on MS-9103. Molempien tuotteiden tuotenumero on IAN 364427_2010. Lelut on valmistanut Delta-Sport Handelskontor GmbH.

Kyseisiä leluja on myyty kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä 9. syyskuuta lähtien.

Lelut pyydetään palauttamaan lähimpään Lidl-myymälään, jolloin tuotteen hinta hyvitetään.