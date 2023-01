Joitakin oululaisia on hämmentänyt, että Oulun kaupunki on lakkauttamassa esiopetuksen ensi syksynä tietyissä päiväkodeissa. Esimerkiksi Kangaskontion ja Mäntyrinteen päiväkodeissa se on loppumassa.

Kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä vahvistaa, että sen suuntainen muutos on tapahtumassa.