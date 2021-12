Vaikka Lumi Luomajoki on toisinaan ollut päiväkodissakin, hän on tuttu näky myös OSAOn Kaukovainion yksikössä. Opettajat Katariina Pyrrö-Joensuu (vas) ja Sari Käyhkö ovat leikittäneet Lumia, jotta Laura Juustila on voinut keskittyä koulutehtäviin.

Kuva: Pekka Kallasaari