Altistuneet henkilöt on asetettu kahden viikon karanteeniin. Kuva: Martta Oinas-Panuma

Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikön aikuisopiskelijalla on todettu koronatartunta.

Koronatartunnan saanut on altistanut seitsemän henkilöä, jotka työskentelivät hänen kanssaan samassa pienryhmässä. Altistuneet on asetettu kahden viikon karanteeniin.

– On olennaista muistaa, että kyseessä on aikuisopiskelija, joka oli mukana eräässä pienryhmässä. Pienryhmä on työskennellyt erillisessä tilassa koulun alueella, OSAOn kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi kertoo.

Paloniemen mukaan tiedossa ei ole, että kukaan altistuneista olisi saanut tartunnan.

Syyskuun alussa myös Kempeleen yksikön opiskelijalla todettiin koronatartunta. Paloniemen mukaan kahdeksasta altistuneesta kukaan ei sairastunut.

– Onneksi selvisimme näin vähällä. Todella tarkkana saa kuitenkin olla. Toivotaan, että tässä käy samalla tavalla kuin Kempeleessä.