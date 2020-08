Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO on järjestämässä perinteisen Preludi-avajaistapahtumansa koronavirustilanteen mukaisilla hygieniavarotoimilla Club Teatrialla. Arkistokuva vuodelta 2019. Kuva: Jukka Leinonen

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO on päättänyt siirtää Messukylän lukuvuoden avajaistapahtuma Preludista myöhempään ajankohtaan. OSAKO:n tähtäimessä on järjestää Messukylä myöhemmin syksyllä koronatilanteen salliessa.

Preludin iltajuhla puolestaan järjestetään normaalin suunnitelman mukaisesti Club Teatrialla tämän viikon keskiviikkona.

OSAKO:n mukaan tilan turvajärjestelyistä on huolehdittu yhdessä Teatrian kanssa. Aluehallintovirasto vahvisti Teatrialle, että suunnitelluilla toimenpiteillä tapahtuma voidaan järjestää turvallisesti 2 000 henkilölle.

Tapahtuma-alue on jaettu neljään pienempään lohkoon, joista jokaiseen otetaan maksimissaan 500 henkilöä. Jokaisessa lohkossa on oma sisäänkäynti, narikka, vessat ja baaritiski. OSAKO:n mukaan lohkoissa on runsaasti pöytiä. Kahdessa lohkossa on mahdollisuus liikkua esiintymislavan eteen.

OSAKO jakaa tapahtumapaikalla kasvomaskeja. Saatavilla on myös runsaasti käsidesiä.

Opiskelijakunnan luotto tapahtumaan osallistujiin on korkealla.

– Luotamme siihen, että opiskelijat tietävät tilanteen ja osaavat käyttäytyä sen mukaisesti, etteivät tule paikalle sairaana ja pitävät turvaväleistä kiinni. Opiskelijat ovat vastuullisia ja osaavat käyttäytyä, OSAKO:n hallituksen puheenjohtaja Sami Luukela kommentoi aiemmin Kalevalle.

Päivitetty klo 13.04: Korjattu Preludin tapahtumapäivä keskiviikoksi.